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Позичають у білорусів. Російська армія страждає на дефіцит БМП, - СтратКом

Фото: позичають у білорусів. Російська армія страждає на дефіцит БМП, - СтратКом (mil.ru)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти під час військового вторгнення в Україну втратили велику кількість БМП-2, тому наразі відзначають дефіцит цієї техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

За даними військових, наразі російські окупаційні війська страждають на дефіцит БМП-2. Натепер додаткову техніку почали стягувати з Білорусі.

"Так з білорусі готується вивіз не менше 32 БМП-2 з 969-ї бази резерву танків в уреччі (рб) на 22 цбрт у м. буй (рф)", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що перед початком вторгнення в Україну у російської армії нараховувалось до 3,5 тисяч БМП-2, де 1,5 тисячі з них перебували на зберіганні. Військові аналізуючи інформацію по боєздатній техніці, що знаходиться в строю, констатують, що вона не відповідала дійсності.

На сьогодні документально підтверджено знищення понад 400 БМП-2. Загальна озвучена чисельність перевищує 1 тисячу знищенних бойових машин піхоти.

Нагадаємо, що в Росії почали говорити про "драматичне становище" окупаційних військ в Україні.

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