Возглавила администрацию оккупантов. Жительнице Волновахского района объявлено подозрение в госизмене

Жительница Волновахского района согласилась на сотрудничество с представителями РФ. Она возглавила одну из администраций оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Донецкой области.

По данным прокуратуры, весной 2023 года жительница Волновахского района согласилась на сотрудничество с представителями РФ. Женщина заняла фейковую должность исполняющей обязанности главы "Ольгинской поселковой администрации", а уже в июне возглавила незаконно созданное учреждение.

Она занималась выдачей распоряжений и приказов подчиненным и руководствовалась "федеральными законами" России. Также она взаимодействует с руководителями муниципальных организаций и предприятий, расположенных на подведомственной территории. О каждом своем шаге чиновник отчитывается перед оккупационными властями региона.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры ей заочно уведомлено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Херсоне правоохранители задержали коллаборанта , который в прошлом году помогал России проводить "референдум".

Между тем жителя Закарпатской области приговорили к четырем годам при содействии бегства военнообязанных за границу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.