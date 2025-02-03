Очистка улиц от авто и движение транспорта во время тревог: Киев готовит новые решения по безопасности

В Киеве готовятся к важному заседанию Совета обороны, на котором будет рассмотрен ряд вопросов, связанных с безопасностью города. Одним из решений станет утверждение алгоритма очистки столицы от автомобилей, поврежденных в результате российских обстрелов и брошенных владельцами в дворовых проездах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Целью является возвращение городского пространства к нормальному виду и обеспечение свободного доступа для экстренных служб к домам.

Это лишь часть стратегии, которая включает также меры по защите критической инфраструктуры. Поскольку угроза со стороны России остается актуальной, террористы применяют все более сложные тактики, поэтому городские службы должны быть готовы к адекватному ответу.

Еще одним важным вопросом, который будет вынесен на рассмотрение, является решение проблемы транспортного коллапса в столице во время воздушных тревог. Сейчас активно готовятся варианты, которые позволят минимизировать пробки и обеспечить безопасность в таких ситуациях.

Следующее заседание Совета обороны Киева должно завершиться конкретными результатами, которые помогут значительно повысить уровень безопасности и удобства для киевлян.