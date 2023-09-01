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Ожидания бизнеса негативные: в НБУ назвали факторы, тормозящие экономику

Фото: Ожидания бизнеса отрицательные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинский бизнес в августе снова имел негативные ожидания результатов деятельности своих предприятий в ближайшей перспективе. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) остался ниже нейтрального уровня (50 пунктов) и составил 49,3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Сохранение значительных рисков безопасности, ограничение экспортной логистики и сокращение объема экспорта продукции, новые разрушения инфраструктурных объектов, повышение цен на топливо, медленное восстановление рынка труда сдерживают экономическую активность предприятий и негативно влияют на ожидания респондентов", - говорится в сообщении.

Несмотря на смягчение прогнозов части респондентов, сохранились ожидания роста закупочных цен, а также цен/ тарифов на собственную продукцию/услуги.

Оценки по занятости сдержанны. Как и в июле, увеличения персонала ожидают только предприятия торговли, в то же время руководители предприятий строительства не ожидают изменений. В то же время респонденты промышленности и сферы услуг ужесточили пессимистические ожидания относительно общей численности работников, отметили в НБУ.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 3 по 23 августа 2023 года. В опросе приняло участие 494 предприятия. Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА 50 пунктов.

Прогноз НБУ

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2023 году с 2,0 до 2,9%.

В дальнейшем экономический рост ускорится, учитывая предположение прогноза НБУ о снижении рисков безопасности в середине 2024 года.

 

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