В ожидании морозов: как слить летнюю омывайку из бачка в авто

Нестабильная украинская зима имеет для водителей один особый сюрприз: после вялого полумороза-полуоттепели без предупреждения наступают настоящие морозы. И что тогда делать с бачком омывайки, в котором плавает жидкость "минус 10 С"?

Самое первое правило относительно бачка омывателя зимой - не допустить замерзания жидкости в нем. К поломке это обычно не приводит, но размораживание ледяной глыбы, спрятанной внутри бачка, который в свою очередь прячется где-то в недрах подкапотного пространства, занимает немало времени и ресурсов.

Поэтому так важно, узнав о завтрашних морозах, вовремя "добавить градуса" незамерзайке, которая уже есть в бачке. Это можно сделать двумя способами: первый - более надежный, второй - более быстрый.

Уберите жидкость естественным путем

Для полной уверенности, что жидкость не замерзнет ни на лобовом стекле и ни в бачке, надо иметь хороший запас по температуре кристаллизации. Так что лучше будет отобрать старую жидкость из бачка и залить новую, более морозостойкую.

Самое главное - даже не думайте отсосать остатки незамерзайки с помощью шланга: почти все жидкости содержат метанол или изопропанол, при том что попадание этих спиртов в организм может оказаться смертельным или оставить после себя тяжелые последствия. Поэтому придется расходовать омывайку естественным путем - включая насос омывателя. Не спешите, активируйте его на 10 секунд с перерывами на 15 - 20 секунд: моторчику насоса надо давать остыть, потому что конструктивно он предназначен только для кратковременного использования. При этом, если позволяет конструкция дворников, отведите их от стекла, чтобы их резинки напрасно не изнашивались и не оставляли зря микроцарапин на стекле.

Больше риска

Когда вы знаете, что бачок омывателя не полный и заполнен примерно наполовину, можно попробовать поднять прочность имеющейся в нем незамерзайки. Просто долейте в нее чистый спирт или концентрированную омывайку с индексом типа -60 С или -80 С. Однако, имейте в виду, что это будет неуверенный вариант, потому что рассчитать градус полученного раствора можно только приблизительно. Ведь, во-первых, изменение пропорции спирт-вода в незамерзайке разной крепости нелинейно, во-вторых, вам таким неизвестно точное количество остатка жидкости в бачке.

Помочь в этом вопросе может табличка, которая обычно бывает размещена на этикетке жидкостей-концентратов.

Коротко

Даже если погода и дорожные условия на данный момент позволяют вам обходиться без безнадежно замерзшего омывателя, нужно безотлагательно привести его в порядок. Ведь согласно украинским ПДД (ст. 31.4.4. Правил) без исправного омывателя ездить нельзя. И еще совет - если вы поняли, что жидкость в бачке таки замерзла, имейте в виду, что каждая попытка включить омыватель при таком раскладе может привести к поломке насоса. Вместо этого лучше принять меры по размораживанию. В целом это несложно, хотя его алгоритмы требуют отдельного разговора.