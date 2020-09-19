Черговий марш та затримання: що сьогодні відбувається у Білорусі

У Білорусі 42-день поспіль проходять акції протесту проти чинного президента Олександра Лукашенка, якого звинувачують у фальсифікації президентських виборів. Що відбувається у Білорусі сьогодні, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Тіхановська звернулася до силовиків

Лідерка опозиції Світлана Тіхановська звернулася до правоохоронних органів з вимогою звільнити всіх затриманих під час сьогоднішньої акції протесту жінок. За її даними, силовики сьогодні затримали понад 240 учасниць маршу.

"Всі затримані мають бути звільнені. Співробітники силових відомств повинні пам'ятати: білоруси готові деанонімізіувати тих, хто виконує злочинні накази. Вам ще доведеться подивитися в очі своєму народу, який ви повинні захищати", - наголосила вона.

Названа попередня кількість затриманих

За словами офіційного представника міліції Мінська Наталії Ганусевич, силовики затримали понад 10 осіб за нібито участь у несанкціонованих акціях протесту.

Водночас правозахисники з організації "Весна" повідомляють про затримання близько 160 учасників сьогоднішньої акції протесту у Мінську.

Мінська міліція підтвердила затримання мітингарів

Мінська міліція у коментарі російським ЗМІ підтвердила затримання протестувальників сьогодні. Затриманих доставили до відділків міліції для подальшого розбирання. Їх ставлять в чергу перед автозаками.

Протестувальники у Мінську сховалися від силовиків

Частина протестувальників, яких оточили силовики біля ТЦ "Айсберг", сховалася у салоні краси PINK. На вулиці продовжують чатувати ОМОНівці.

Багінську відпустили

Раніше затриману активістку Ніну Багінську відпустили. Очевидці опублікували фото з нею. Відомо, що силовики випустили її з автозаку біля Радянського РУВС.

Поблизу ТЦ "Айсберг" почалися затримання

Силовики оточили колону протестувальників поблизу торгового центру "Айсберг" у Мінську.

Після цього люди в масках почали вихоплювати мітингувальників з натовпу та тягнути їх в автозаки. Серед затриманих відома білоруська активістка Ніна Багінська.

У Мінську проходить жіночий марш

У столиці Білорусі сьогодні проходить черговий жіночий марш з вимогою проведення нових президентських виборів, покарання всіх причетних до вбивств та катування протестувальників, а також звільнення всіх політичних в'язнів.

Тисячі протестувальників, переважно жінок, колоною йдуть вулицями Мінська, скандуючи лозунги проти чинного президента.