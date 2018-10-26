Дружина Миколи Караченцова розповіла про останні дні актора

Микола Караченцов (фото: karachencov.sitecity.ru)

Легендарний актор не дожив до свого дня народження всього один день

26 жовтня з'явилася інформація про смерть актора Миколи Караченцова.

Останні дні Караченцов провів у лікарні. Саме там, на лікарняному ліжку, 27 жовтня артист повинен був зустріти 74-й день народження.

Зазначимо, що за кілька днів до смерті Караченцова його дружина Людмила Поргіна говорила про найближчі плани і здоров'я актора.

"Про виписку поки мова не йде. Ніяк не можемо вилікувати запалення легенів через онкологію. До того ж температура і високий тиск. Плюс ще дихати важко. Легені і так за багато років прокурені, а тут ще й запалення", - говорила вона в інтерв'ю "Комсомольській правді".

Микола Караченцов (фото: facebook com/vfplotnikov)

Поргіна в останні дні жила разом з актором в лікарні.

Вона каже, що якщо б у актора було тільки онкологічне захворювання - без інвалідності першої групи, вставлених металевих ключиць і переламаних ребер - то лікарям було б набагато простіше.

"Організм зношений, а тут ще додалися нові болячки", - розповіла жінка.

За її словами, Микола Караченцов до останнього не опускав руки, радів кожному дню, просив читати їй вірші Олександра Пушкіна - вони піднімали йому настрій.

А от прогулянки акторові лікарі не дозволяли через температуру. Можна було тільки вікна відкривати в палаті.

"Не знаю, скільки ще побудемо в лікарні, може, місяць, може, і менше. Як тільки Коля видужає, відразу поїдемо на дачу. Він дуже сумує без свого папуги, котів і собаки", - говорила в інтерв'ю Поргіна.

Микола Караченцов (фото: УНІАН)

Микола Караченцов зіграв у таких фільмах, як "Старший син", "Собака на сіні", "Дами запрошують кавалерів", "Пригоди Електроніка", "Білі роси", "Юнона і Авось", "Вісім днів надії", "Людина з бульвару Капуцинів" і багатьох інших.

Нагадаємо, що на початку жовтня Караченцов був госпіталізований з двостороннім запаленням легенів.

Раніше повідомлялося, що Микола Караченцов з'явився на публіці, незважаючи на важку хворобу.