RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ocean Plaza передали на приватизацию. Выручку направят на восстановление Украины

Фото: ТРЦ Ocean Plaza (oceanplaza.com.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров передал Фонду госимущества в управление государственную часть столичного торгово-развлекательного центра Ocean Plaza.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда государственного имущества Украины.

Кабмин также поручил Фонду госимущества принять меры по приватизации активов. Вырученные средства будут направлены в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

"Взысканные российские активы должны стать источником для восстановления экономики и развития инфраструктуры страны", - подчеркнул глава ФГИУ Рустем Умеров.

Отмечается, что ФГИУ оперативно проведет аудит и инвентаризацию имущества ТРЦ Ocean Plaza.

Ситуация с ТРЦ Ocean Plaza

В марте Высший антикоррупционный суд принял решение конфисковать украинские активы подсанкционных российских олигархов Аркадия и Игоря Ротенбергов, среди которых 66,65% доля в киевском торгово-развлекательном центре Ocean Plaza.

В начале апреля один из крупнейших торгово-развлекательных центров в Киеве "Ocean Plaza" перешел в собственность государства. Решение ВАКС о конфискации двух третей ТРЦ, принадлежавших российским представителям, сразу вступило в силу. Таким образом, российские собственники не смогли обжаловать решение суда по конфискации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров УкраиныФГИУOcean Plaza