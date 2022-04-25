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Огляд ринку СНД екологічно чистих покриттів 2022-2030

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Понеділок 25 квітня 2022 10:02

Обсяг ринку порошкових покриттів, за оцінками міжнародних компаній, до 2028 року може досягти 17 мільярдів доларів США. Зростання застосування продукції в автомобілебудуванні, споживчих товарах, металообробці, і зростання попиту на екологічно безпечні порошкові покриття є ключовими факторами зростання ринку. На сьогодні середньорічний темп зростання виручки у світі становить 5%, згідно з останнім звітом Reports and Data. Більш суворі правила, що забороняють використання викидів летких органічних сполук, та сприятливі державні ініціативи у світі, такі як просування покриттів із нижчим рівнем викидів, є ключовими факторами зростання доходів ринку порошкових покриттів. Порошкові покриття виділяють значно менше летких органічних сполук (ЛОС) після нанесення покриття, що призводить до зниження забруднення атмосфери, безпечного зберігання та обігу, а також низької пожежної небезпеки.

Огляд ринку СНД екологічно чистих покриттів 2022-2030

Сьогодні на ринку СНД основними компаніями в галузі порошкових покриттів є Akzo Nobel, Jotun, Primatek, AZPK Asia Color, останній є єдиним заводом на території Казахстану. Одним із типів вироблених порошкових покриттів є фарби на основі поліестеру. Поліестер має гарну стійкість до ультрафіолетового випромінювання і досить міцний. Він має деякі інші властивості, такі як хімічна стійкість, термостійкість, стійкість до стирання, швидке затвердіння і захист поверхні. Покриття на основі поліестеру використовуються у різних галузях, включаючи алюмінієвий профіль, вхідні двері, машинобудування, колісні диски, металеві конструкційні елементи та інше.

У світовій практиці сьогодні очікується, що в сегменті побутової техніки буде зареєстровано найвищий середньорічний темп зростання виручки протягом прогнозованого періоду. Порошкові покриття в основному використовуються для нанесення на різні побутові прилади, такі як кришки та кришки пральних машин, кондиціонери та водонагрівачі, засоби для миття підлоги, дверцята та полиці для посудомийних машин, сушильні барабани, вкладиші для морозильної камери, міксери та блендери, стійки та шафи, мікрохвильові печі та інші. Вони зазвичай використовуються в приладах, які вимагають поєднання хорошого зовнішнього вигляду та стійкості до стирання, хімічних речовин та коливань температури. Але що стосується СНД, ця тенденція з нашого боку не буде аналогічною, тому що на сьогодні в СНД повністю відсутній сектор виробництва побутової техніки, відповідно попиту на подібні продукти у нас немає, хоча всі наукові розробки та випробування в галузі порошкових покриттів для побутової техніки нас є. У зв'язку з цим ми продовжимо нарощувати темпи зростання області класичних областей ринку нашій країні, наприклад такі як електротехніка. Виходячи із загальносвітової практики, та курсу розвитку глобального ринку порошкових полімерних покриттів, ми бачимо, що йдемо у потрібному напрямку.

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