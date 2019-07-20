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Через обшуки на 207 окрузі в Чернігівській області на поліцейських відкрили справу

Новини » Вибори 2019    20.07.2019 - 11:46
Через обшуки на 207 окрузі в Чернігівській області на поліцейських відкрили справу
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

ДБР відкрило справу проти поліцейських Корюківського відділення

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження щодо незаконних обшуків в ОВК 207-го округу Корюківським відділенням поліції в Чернігівській області. Про це повідомив заступник голови ОВК Владислав Опанасик, передає РБК-Україна з посиланням на чернігівські ЗМІ.

"Сьогодні ДБР відкрило справу проти поліцейських Корюківського відділення, які серед ночі проводили незаконні обшуки в окружній комісії 207-го округу і без відповідного рішення суду забрали камери для відеоспостереження без будь-яких причин. Сьогодні наше завдання – не дати окремим кандидатам зірвати вибори. Сподіваюся, що бюро розслідувань швидко розберуться зі свавіллям людей у формі і дадуть можливість провести законні вибори", – зазначив заступник голови ОВК.

Він підкреслив, що увага до справи з боку ДБР – це можливість вирішити проблему на центральному рівні і не дати зірвати вибори в Чернігівській області.

Через обшуки на 207 окрузі в Чернігівській області на поліцейських відкрили справуЧерез обшуки на 207 окрузі в Чернігівській області на поліцейських відкрили справуДжерело документа: monitor.cn.ua

Як відомо, в Чернігівській області на 207-му окрузі поліція провела обшуки без рішення суду, яке є обов'язковим у таких випадках. Вони вилучили техніку для відеоспостереження. В ОВК вважають, що поліція таким чином допомагає одному з кандидатів зірвати вибори в окрузі.

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