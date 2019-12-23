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Обшуки в "5 елемент": у клубі заявили про масштабної провокації з політичних мотивів

Новини » Надзвичайні події     23.12.2019 - 13:18
Обшуки в "5 елемент": у клубі заявили про масштабної провокації з політичних мотивів
Ілюстративне фото (lightconverse.ua)

Клуб вважає, що подія є злочинною провокацією

Прес-служба клубу "5 елемент" поширила заяву про масштабну провокацію щодо клубу, що сталася за результатами обшуку 20 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українські новини".

За результатами обшуку на території клубу ДБР заявили про виявлення предметів, схожих на засоби негласного отримання інформації. Після цього, згідно із заявою клубу, в деяких ЗМІ розгорнулася кампанія, підкріплена недостовірною інформацією.

"Клуб вважає необхідним заявити, що подія є злочинною провокацією і частиною системної інформаційної, юридичної та фінансової атаки на власників клубу, що проводиться групою осіб виключно з політичних мотивів", - йдеться в прес-релізі.

Також у клубі відзначили, що обшуки в клубі останнім часом проходять регулярно, а масштаби підтасування фактів та маніпуляції у ЗМІ говорять про те, що до атаки можуть бути причетні не тільки приватні особи. "5 елемент" заявив про плани захищати себе усіма можливими правовими інструментами.

"Ми завжди працювали і будемо працювати в рамках правового поля України, протягом усіх обшуків, регулярно проводяться в останні півроку правоохоронними органами на території клубу, ми надавали їм повне сприяння, але ми закликаємо представників силових відомств і журналістів не ставати інструментом для нечистих на руку політиків. Головною цінністю клубу "5 елемент" завжди була незламність приватності і конфіденційності приватного життя. Протягом 14 років ми жодного разу не порушили це правило. Для нас дуже важлива довіра наших гостей і репутація одного з найкращих клубів України. Тому ми будемо використовувати всі можливі правові інструменти, щоб відстояти її", - повідомили в клубі.

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