Обов'язкова вакцинація може стати необхідною мірою для боротьби проти COVID, - президент Словаччини
У п'ятницю, 17 грудня, Президент Словацької Республіки Зузана Чапутова заявила, що обов'язкова вакцинація, ймовірно, буде необхідним заходом. Однак те, як країна підходитиме до цього, також матиме важливе значення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на aktuality.sk.
"Поки, схоже, з'являються нові мутації, і коронавірус не залишає нас. До обов'язкової вакцинації вже звернулися такі країни, як Угорщина, Польща, Австрія та Чехія, які розглядають це дуже реалістично", - зазначила Чапутова.
Вона наголосила, що у Словаччині більше половини населення боїться вакцинації чи настроєна проти щеплень.
"Тому я також зробила б великий акцент на тому, як дістатися до обов'язкової вакцинації, щоб інструмент був дійсно ефективним", - сказав глава держави.
За її словами, необхідно обговорити з фахівцями для яких груп має застосовуватися обов'язкова вакцинація.
"Після моєї розмови з експертами про професійні групи більше говорять, ніж про людей похилого віку, але це технічне питання", - додала Чапутова.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах висловив думку, що новий штам коронавірусу "Омікрон" спровокує масову п'яту хвилю пандемії. За його словами, вона не буде схожа на жодну з відомих раніше.