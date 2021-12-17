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Обов'язкова вакцинація може стати необхідною мірою для боротьби проти COVID, - президент Словаччини

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Словаччина, П'ятниця 17 грудня 2021 16:15
Обов'язкова вакцинація може стати необхідною мірою для боротьби проти COVID, - президент Словаччини Фото: обов'язкова вакцинація, ймовірно, буде необхідним заходом у Словаччині (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У п'ятницю, 17 грудня, Президент Словацької Республіки Зузана Чапутова заявила, що обов'язкова вакцинація, ймовірно, буде необхідним заходом. Однак те, як країна підходитиме до цього, також матиме важливе значення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на aktuality.sk.

"Поки, схоже, з'являються нові мутації, і коронавірус не залишає нас. До обов'язкової вакцинації вже звернулися такі країни, як Угорщина, Польща, Австрія та Чехія, які розглядають це дуже реалістично", - зазначила Чапутова.

Вона наголосила, що у Словаччині більше половини населення боїться вакцинації чи настроєна проти щеплень.

"Тому я також зробила б великий акцент на тому, як дістатися до обов'язкової вакцинації, щоб інструмент був дійсно ефективним", - сказав глава держави.

За її словами, необхідно обговорити з фахівцями для яких груп має застосовуватися обов'язкова вакцинація.

"Після моєї розмови з експертами про професійні групи більше говорять, ніж про людей похилого віку, але це технічне питання", - додала Чапутова.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах висловив думку, що новий штам коронавірусу "Омікрон" спровокує масову п'яту хвилю пандемії. За його словами, вона не буде схожа на жодну з відомих раніше.

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