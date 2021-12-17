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Обязательная вакцинация может стать необходимой мерой борьбы против COVID, - президент Словакии

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Словакия, Пятница 17 декабря 2021 16:15
Обязательная вакцинация может стать необходимой мерой борьбы против COVID, - президент Словакии Фото: обязательная вакцинация, вероятно, будет необходимой мерой в Словакии (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В пятницу, 17 декабря, президент Словацкой Республики Зузана Чапутова заявила, что обязательная вакцинация, вероятно, будет необходимой мерой. Однако то, как страна будет подходить к этому, также будет иметь важное значение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на aktuality.sk.

"Пока, похоже, появляются все новые и новые мутации, и коронавирус не покидает нас. К обязательной вакцинации уже обратились такие страны, как Венгрия, Польша, Австрия и Чехия, которые рассматривают это очень реалистично", - отметила Чапутова.

Она подчеркнула, что в Словакии более половины населения боится вакцинации или настроена против прививок.

"Поэтому я бы также сделала большой акцент на том, как добраться до обязательной вакцинации, чтобы инструмент был действительно эффективным", - сказал глава государства.

По ее словам, необходимо обсудить со специалистами для каких групп должна применяться обязательная вакцинация.

"После моей беседы с экспертами о профессиональных группах больше говорят, чем о пожилых людях, но это технический вопрос", - добавила Чапутова.

Напомним, министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах высказал мнение, что новый штамм коронавируса "Омикрон" спровоцирует массовую пятую волну пандемии. По его словам, она не будет похожа ни на одну из известных ранее.

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