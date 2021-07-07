Оголошено склад збірної України на Олімпійські ігри-2020: список

Національний олімпійський комітет затвердив склад збірної України на Олімпійські ігри-2020. До заявки потрапили 158 спортсменів у 25 видах спорту.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт НОК.
Українські спортсмени виступатимуть у:
З поіменним складом Олімпійської збірної України можна ознайомитися за посиланням: http://noc-ukr.org/olympic/games/tokyo-2020/sklad-olimpiyskoi-zbirnoi/.
Хто поїде представляти Україну:
Бадмінтон: Артем Почтарьов, Марія Улітіна.
Бокс: Микола Буценко, Ярослав Харциз, Олександр Хижняк, Цотне Рогава, Ганна Лисенко.
Боротьба: Василь Михайлов, Олександр Хоцяновський, Оксана Лівач, Аліна Грушина, Ірина Коляденко, Алла Черкасова, Алла Бєлінська - жіноча, Ленур Терімов, Парвіз Насібов, Жан Беленюк - греко-римська.
Важка атлетика: Ірина Деха, Каміла Конотоп.
Велосипедний спорт: Яна Беломоїна-маунтінбайк, Олена Старікова, Любов Басова - трек, Анатолій Будяк, Валерія Кононенко - шосе.
Гребля академічна: Ігор Хмара, Станіслав Ковальов.
Веслування на байдарках і каное: Павло Алтухов, Юрій Вандюк, Дмитро Янчук, Людмила Лузан, Анастасія Четверикова, Марія Повх, Анастасія Тодорова, Марія Кічасова-Скорик, Людмила Кукліновська, Юлія Юрійчук.
Гребний слалом: Вікторія Ус.
Спортивна гімнастика: Ігор Радивілов, Петро Пахнюк, Євген Юденков, Ілля Ковтун, Діана Варинська.
Художня гімнастика: Вікторія Онопрієнко, Христина Погранична, Анастасія Возняк, Єва Малащук, Маріола Бондарчук, Марія Височанська, Дарина Дуда.
Дзюдо: Артем Лесюк, Георгій Зантарая, Кеджау Ньябалі, Яків Хаммо, Дар'я Білодід, Єлизавета Каланіна, Анастасія Турчин.
Карате: Аніта Серьогіна, Анжеліка Терлюга, Станіслав Горуна.
Кінний спорт: Олександр Продан, Інна Логутенкова.
Легка атлетика: Андрій Проценко, Гліб Піскунов, Михайло Кохан, Богдан-Іван Городиський, Микола Нижник, Олександр Сітковський, Едуард Забуженко, Іван Лосєв, Ігор Главан, Мар'ян Закальницкий, Іван Банзерук, Микита Нестеренко, Михайло Гаврилюк, Назар Коваленко, Ігор Мусієнко, Олександр Погорілко, Микита Барабанів, Данило Даниленко, Владислав Мазур, Сергій Смелик, Ярослава Магучих, Юлія Левченко, Ірина Геращенко, Марина Бех-Романчук, Ольга Саладуха, Климець Ірина, Ірина Новожилова, Ганна Рижикова, Вікторія Ткачук, Тетяна Мельник, Катерина Климюк, Анастасія Бризгіна, Євгенія Прокоф'єва, Дар'я Михайлова, Людмила Оляновская, Марія Сахарук, Марина Килипко, Ольга Голодна, Вікторія Калюжна, Анна Шевчук, Наталія Пироженко-Чорномаз, Наталія Семенова, Яна Гладийчук, Наталія Стребкова, Марія Миколенко, Аліна Логвиненко, Яна Качур.
Плавання: Владислав Бухов, Денис Кесіль, Михайло Романчук, Ігор Трояновський, Сергій Фролов, Сергій Шевцов, Дар'я Зевіна, Христина Панчишко.
Синхронне плавання: Анастасія Савчук, Марта Федіна, Єлизавета Яхно, Владислава Алексііва, Марина Алексііва, Ксенія Сидоренко, Катерина Резник, Аліна Шинкаренко, Вероніка Гришко.
Стрільба з лука: Олексій Гунбін, Вероніка Марченко, Анастасія Павлова, Лідія Січенікова.
Стрільба кульова: Павло Коростильов, Олег Омельчук, Олег Царьков, Сергій Куліш, Олена Костевич.
Стрільба стендова: Ірина Маловичко.
Стрибки на батуті: Микола Просторов.
Стрибки у воду: Олексій Середа, Олег Сербін, Олег Колодій, Вікторія Кесар, Анна Письменська, Софія Лискун.
Сучасне п'ятиборство: Павло Тимощенко.
Теніс: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Людмила Кіченок, Надія Кіченок.
Теніс настільний: Коу Лей, Маргарита Пісоцька, Анна Гапонова
Тріатлон: Юлія Єлістратова.
Фехтування: Богдан Нікішин, Ігор Рейзлін, Роман Свічкар, Анатолій Герей, Ольга Харлан, Олена Кривицька.