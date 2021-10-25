Оголошено склад збірної України на листопадові матчі

Виконуючий обов'язки головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков оголосив список гравців, викликаних на листопадові матчі. До команди повертаються Руслан Малиновський і Віктор Коваленко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Української асоціації футболу.

Повідомляється, що в команду повертається ціла група виконавців. Олександр Зінченко і Тарас Качараба відновилися після пошкоджень, а Руслан Малиновський, Віктор Коваленко і Денис Гармаш привернули увагу грою в своїх клубах.

Збір розпочнеться 8 листопада в Києві, після чого в Одесі 11 числа пройде товариський поєдинок з командою Болгарії. Заключний матч у групі D відбору ЧС-2022 українці зіграють 16 листопада в гостях проти Боснії і Герцеговини.

Склад збірної України

Воротар: Андрій Пятов ("Шахтар" Донецьк), Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Дмитро Різник ("Ворскла" Полтава).

Захисник: Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Тимчик (всі - "Динамо" Київ), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов (обидва - "Шахтар" Донецьк), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Тарас Качараба ("Славія" , Чехія).

Півзахисник: Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія), Тарас Степаненко ("Шахтар "Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (всі - "Динамо"Київ), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина), Віктор Коваленко ("Спеція", Італія).

Нападник: Роман Яремчук ("Бенфіка", Португалія), Артем Довбик (СК" Дніпро-1"), Данило Сікан ("Шахтар"Донецьк), Денис Гармаш ("Динамо" Київ).

Резервний список

Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Анатолій Трубін, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Віктор Корнієнко (всі - "Шахтар" Донецьк), Сергій Булеца ("Зоря" Луганськ), Ігор Харатін ("Легія", Польща), Олександр Піхальонок (СК "Дніпро-1").