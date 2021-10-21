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Україна піднялася на одну сходинку в рейтингу ФІФА

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Київ, Четвер 21 жовтня 2021 13:05
Україна піднялася на одну сходинку в рейтингу ФІФА Фото: нападник збірної України Роман Яремчук (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Україна в оновленому рейтингу футбольних збірних піднялася на одну сходинку і тепер займає 26 місце. Позицію вдалося поліпшити за рахунок жовтневих матчів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ФІФА.

Цього місяця збірна України провела два матчі у відборі на Чемпіонат світу-2022 в Катарі, обігравши Фінляндію (2:1) та зігравши внічию з Боснією і Герцеговиною (1:1).

У таблиці європейських збірних Україна посідає 16-е місце.

Зазначимо, рейтинг ФІФА очолює Бельгія, далі йдуть Бразилія і Франція. До топ-10 також увійшли Італія, Англія, Аргентина, Іспанія, Португалія, Мексика і Данія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ФІФА почала просувати ідею проведення Чемпіонату світу з футболу кожні два роки, але в Європі не згодні з цією пропозицією.

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