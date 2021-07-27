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Звинувачують у підтримці тероризму: в Афганістані затримали чотирьох журналістів

Автор: Сергій Пишкін

В Афганістані затримали чотирьох журналістів, після того, як в понеділок вони готувалися до репортажу в районі, що захоплений бойовиками "Талібану". Представників ЗМІ звинувачують у пропаганді на користь тероризму.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ArianaNews.

Згідно з повідомленням МВС Афганістану, журналісти радіостанції "Міллат чаг" були затримані внаслідок того, як відвідали район Спін-Болдак, який сьогодні захоплений бойовиками "Талібану".

"Журналісти затримані через ведення пропаганди на користь "Талібану", - заявив представник міністерства Мірваїс Станекзай.

За словами посадовця, Афганістан дотримується свободи слова, втім правління заборонило журналістам відвідувати захоплений терористами район.

Наразі відомо, що правоохоронці проведуть розслідування стосовно журналістів в рамках закону.

Варто відзначити, що серед затриманих відзначається й оператор "Сіньхуа", ім'я якого не розголошується.

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ТалібанАфганистанжурналисты