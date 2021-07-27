Звинувачують у підтримці тероризму: в Афганістані затримали чотирьох журналістів

В Афганістані затримали чотирьох журналістів, після того, як в понеділок вони готувалися до репортажу в районі, що захоплений бойовиками "Талібану". Представників ЗМІ звинувачують у пропаганді на користь тероризму.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ArianaNews.
Згідно з повідомленням МВС Афганістану, журналісти радіостанції "Міллат чаг" були затримані внаслідок того, як відвідали район Спін-Болдак, який сьогодні захоплений бойовиками "Талібану".
"Журналісти затримані через ведення пропаганди на користь "Талібану", - заявив представник міністерства Мірваїс Станекзай.
За словами посадовця, Афганістан дотримується свободи слова, втім правління заборонило журналістам відвідувати захоплений терористами район.
Наразі відомо, що правоохоронці проведуть розслідування стосовно журналістів в рамках закону.
Варто відзначити, що серед затриманих відзначається й оператор "Сіньхуа", ім'я якого не розголошується.