Социальные страницы
Курси валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Ірані оголосив голодування звинувачений у вбивстві український моряк

НовиниНадзвичайні події    01.07.2018 - 02:59
Фото: іранське судно Arezoo (fleetmon.com)
Фото: іранське судно Arezoo (fleetmon.com)

Восени 2017 року Андрія Новічкова звільнили під зобов'язання

Український моряк Андрій Новічков, якого правоохоронці Ірану підозрюють у вбивстві матроса судна Arezoo, оголосив голодування. Про це повідомив перший секретар посольства України в Ірані Сурен Бальянц,передає "Громадське".

"Так, я підтверджую цю інформацію. Ми цією справою займаємося. Всю інформацію стосовно Новічкова я передав Міністерству закордонних справ", - сказав дипломат.

Бальянц розповів, що постійно підтримує контакт з Новічковим та має інформацію про його стан, однак відмовився про це говорити, посилаючись на особисту інформацію.

"Я пораджуся з Новічковим і тоді скажу, чи можу я про це говорити", - сказав він.

Консул додав, що працівники посольства України зможуть побачити Новічкова лише після надання на це відповідного дозволу.

Бальянц розповів, що востаннє моряка було затримано в Тегерані.

Раніше, восени 2017-го, його звільнили під зобов'язання.

Одеський моряк Андрій Новічков у листопаді 2016 року підписав контракт на роботу старшим помічником капітана іранського судна Arezoo.

На судні у нього стався конфлікт з одним із матросів, який після цього зник, а Новічкова згодом звинуватили в його вбивстві.

Нагадаємо, 27 червня до України з Греції повернулися шестеро членів екіпажу судна RS 300-97, яких півтора року тому було затримано за контрабанду сигарет. 
 

В Ірані загорівся нафтопереробний завод, шестеро поранених Президент Ірану пригрозив "поставити США на коліна"
Теги публікації: Україна, Іран  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
ДТП в Харкові: Олену Зайцеву помітили на лавочці біля лікарні (фото)
"Мажори закрили доступ до Дніпра": активісти С14 влаштували погром паркану під Києвом (фото)
Ані Лорак "засвітилася" на вечірці в Києві в компанії Насті Каменських (фото)
Поль Манондіз переспівав хіт Олега Винника французькою мовою (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся