У Ірані оголосив голодування звинувачений у вбивстві український моряк

Восени 2017 року Андрія Новічкова звільнили під зобов'язання

Український моряк Андрій Новічков, якого правоохоронці Ірану підозрюють у вбивстві матроса судна Arezoo, оголосив голодування. Про це повідомив перший секретар посольства України в Ірані Сурен Бальянц,передає "Громадське".

"Так, я підтверджую цю інформацію. Ми цією справою займаємося. Всю інформацію стосовно Новічкова я передав Міністерству закордонних справ", - сказав дипломат.

Бальянц розповів, що постійно підтримує контакт з Новічковим та має інформацію про його стан, однак відмовився про це говорити, посилаючись на особисту інформацію.

"Я пораджуся з Новічковим і тоді скажу, чи можу я про це говорити", - сказав він.

Консул додав, що працівники посольства України зможуть побачити Новічкова лише після надання на це відповідного дозволу.

Бальянц розповів, що востаннє моряка було затримано в Тегерані.

Раніше, восени 2017-го, його звільнили під зобов'язання.

Одеський моряк Андрій Новічков у листопаді 2016 року підписав контракт на роботу старшим помічником капітана іранського судна Arezoo.

На судні у нього стався конфлікт з одним із матросів, який після цього зник, а Новічкова згодом звинуватили в його вбивстві.

Нагадаємо, 27 червня до України з Греції повернулися шестеро членів екіпажу судна RS 300-97, яких півтора року тому було затримано за контрабанду сигарет.

