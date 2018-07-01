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Интервью

В Иране объявил голодовку обвиняемый в убийстве украинский моряк

НовостиПроисшествия    01.07.2018 - 02:59
Фото: иранское судно Arezoo (fleetmon.com)
Фото: иранское судно Arezoo (fleetmon.com)

Осенью 2017 года Андрея Новичкова освободили под подписку

Украинский моряк Андрей Новичков, которого правоохранители Ирана подозревают в убийстве матроса судна Arezoo, объявил голодовку. Об этом сообщил первый секретарь посольства Украины в Иране Сурен Бальянц,передает "Громадське".

"Да, я подтверждаю эту информацию. Мы этим делом занимаемся. Всю информацию по Новичкову я передал Министерству иностранных дел", - сказал дипломат.

Бальянц рассказал, что постоянно поддерживает контакт с Новичковым и имеет информацию о его состоянии, однако отказался об этом говорить, ссылаясь на личную информацию.

"Я посоветуюсь с Новыичковым и тогда скажу, могу ли я об этом говорить", - сказал он.

Консул добавил, что сотрудники посольства Украины смогут увидеть Новичкова только после предоставления на это соответствующего разрешения.

Бальянц рассказал, что последний раз моряк был задержан в Тегеране.

Ранее, осенью 2017-го, его освободили под подписку.

Одесский моряк Андрей Новичков в ноябре 2016 года подписал контракт на работу старшим помощником капитана иранского судна Arezoo.

На судне у него произошел конфликт с одним из матросов, который после этого исчез, а Новичкова впоследствии обвинили в его убийстве.

Напомним, 27 июня в Украину из Греции вернулись шестеро членов экипажа судна RS 300-97, которые полтора года назад были задержаны за контрабанду сигарет.

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Теги публикации: Украина, Иран  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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