В Иране объявил голодовку обвиняемый в убийстве украинский моряк

Осенью 2017 года Андрея Новичкова освободили под подписку

Украинский моряк Андрей Новичков, которого правоохранители Ирана подозревают в убийстве матроса судна Arezoo, объявил голодовку. Об этом сообщил первый секретарь посольства Украины в Иране Сурен Бальянц,передает "Громадське".

"Да, я подтверждаю эту информацию. Мы этим делом занимаемся. Всю информацию по Новичкову я передал Министерству иностранных дел", - сказал дипломат.

Бальянц рассказал, что постоянно поддерживает контакт с Новичковым и имеет информацию о его состоянии, однако отказался об этом говорить, ссылаясь на личную информацию.

"Я посоветуюсь с Новыичковым и тогда скажу, могу ли я об этом говорить", - сказал он.

Консул добавил, что сотрудники посольства Украины смогут увидеть Новичкова только после предоставления на это соответствующего разрешения.

Бальянц рассказал, что последний раз моряк был задержан в Тегеране.

Ранее, осенью 2017-го, его освободили под подписку.

Одесский моряк Андрей Новичков в ноябре 2016 года подписал контракт на работу старшим помощником капитана иранского судна Arezoo.

На судне у него произошел конфликт с одним из матросов, который после этого исчез, а Новичкова впоследствии обвинили в его убийстве.

Напомним, 27 июня в Украину из Греции вернулись шестеро членов экипажа судна RS 300-97, которые полтора года назад были задержаны за контрабанду сигарет.