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Обвинуваченим у катастрофі Ан-26 загрожує до 15 років в'язниці. Справу передали до суду

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Харківська область, Субота 15 січня 2022 09:19
Обвинуваченим у катастрофі Ан-26 загрожує до 15 років в'язниці. Справу передали до суду Фото: уламки літака Ан-26 (twitter com patriarchua)
Автор: Артем Горовенко

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо фігурантів справи про катастрофу Ан-26 під Харковом у вересні 2020 року. В результаті аварії літака тоді загинули 26 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держбюро розслідувань.

Повідомляється, що до суду направлено обвинувальний акт щодо колишнього командувача Повітряних сил ЗСУ Сергія Дроздова, колишнього начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Кожедуба Олександра Туринського, колишнього командира військової частини А4104 В'ячеслава Глазунова, а також двох його заступників та колишнього керівника польотів.

За даними слідства, в їх діях вбачається недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду, порушення правил польотів, підготовки до них і правил експлуатації літаків. Зокрема, кількість курсантів на борту під час того польоту Ан-26 перевищувала норму.

Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Нагадаємо, катастрофа Ан-26 під Харковом сталася 25 вересня 2020 року, в ній загинули 6 членів екіпажу і 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил імені Кожедуба. Літак впав на підльоті до посадкової смуги.

Також повідомлялося, що всі обвинувачені перебувають на волі.

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Харків АН-26 ДБР
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