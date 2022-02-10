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Обвал цін на електроенергію спровокований трейдерами-спекулянтами, - експерт

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Київ, Четвер 10 лютого 2022 16:36
Обвал цін на електроенергію спровокований трейдерами-спекулянтами, - експерт Фото: ЛЕП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В основі обвалу цін на електроенергію на ринку "на добу наперед" (РДВ) лежать схеми недобросовісних трейдерів, що викуповують в НАЕК "Енергоатом" обсяги е/е з метою спекуляцій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.

"Трейдери та постачальники почали активно викуповувати в "Енергоатому" значні обсяги е/е на УЕБ, але не для постачання клієнтам, а для спекуляцій. Суть самих оборудок полягає у тому, що недобросовісні трейдери згодом виставляють цей ресурс на продаж на ринку "на добу наперед" (РДН) за заниженими цінами - менше 1 тис. грн/МВт-г і загальний обсяг таких демпінгових заявок досягає 40%-50% усіх продажів на РДН, таким чином спотворюючи кон’юнктуру і обвалюючи ціну до рівня нижче собівартості", - написав він на своїй сторінці у Facebook у четвер.

Як пояснив експерт, "Енергоатом" заявляючись дорожче за спекулянтів, надає їм на РДН "послугу" з підвищення цін продажу.

"Вони продають 95-100% своїх заявок, а сам "Енергоатом" при цьому не може реалізувати свої об’єми вивалюючись на балансуючий ринок", - каже він.

За словами Омельченка, аналіз результатів аукціонів з продажу е/е державних генеруючих компаній на Українській енергетичній біржі показав, що близько 10 компаній за допомогою демпінгу практично завжди реалізовують свої об’єми. Серед них: "ЗЕВС Трейдінг", "Енерджикс", "МБС-Інжинірінг", "ОНК Груп", ТОВ "НЭК", "Електро Ком’юніті", "Ютіліті Трейдинг", "Тирас-Постач", "Павер Трейдінг", "Русол Енерджі".

"Серед них є більш-менш відомі компанії, десь скандальні, є давні імпортери е/е і є й новоспечений імпортер з Білорусі - "Електро Ком’юніті". Про більшість практично нічого не відомо в публічній площині, це і зрозуміло - схеми люблять тишу", - зауважив експерт.

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко відзначив, що у ситуації, коли під загрозою енергетична безпека держави та інтеграція з європейською енергосистемою, Регулятор має взяти під контроль ситуацію з маніпуляціями на ринку і заборонити недобросовісним трейдерам брати участь в торгах на РДН.

Як повідомлялося, компанія "Донбасенерго" попередила уряд про загрозу зупинки та банкрутства в березні-квітні через різкий обвал цін на електроенергію нижче за собівартість.

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