RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обвал моста на Закарпатье: в ОВА назвали маршрут объезда

Фото: в ОВА назвали маршрут объезда упавшего моста (t.me/zoda_inform)
Автор: Константин Широкун

В Закарпатской ОВА назвали маршрут объезда разрушенного моста в Тячевском районе. Он проходит через Терново, Ольховцы и Бедевлю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Закарпатской ОВА.

В ОВА заявили, что движение автомобильного транспорта временно обеспечено через населенные пункты: Кривая – Терново – Нересница – Ольховцы – Бедевля.

Сообщается, что на месте развернут оперативный штаб, в составе которого – представители ГСЧС, Нацполиции, дорожные службы, медики и другие.

Специалисты проводят анализ береговой полосы с привлечением инженеров относительно возможного создания временной переправы для легковых и грузовых транспортных средств с помощью наплавного или механизированного моста.

В настоящее время работники Службы восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области определяют объемы работ по ремонту разрушенной секции моста.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства разрушения моста и возможные нарушения при его эксплуатации и содержании.

Кареты скорой помощи доставили пострадавших в здравоохранение, в том числе среди них – трое детей. Один человек находится в тяжелом состоянии, другие – средней степени тяжести. Всем оказана квалифицированная медицинская помощь.

Обрушение моста на Закарпатье

Напомним, в понедельник, 24 июля, около 19:00 в Службу спасения поступила информация о разрушении автомобильного моста. Протяженность моста составляет около 30 метров, а расположен он между пгт Тересва и селом Бедевля Тячевского района.

В результате разрушения моста в реку Тересва упали 2 транспортных средства: один грузовой и один легковой автомобили. Предварительно, 5 человек травмированы - две женщины и трое несовершеннолетних в возрасте 10, 15 и 17 лет. Всех пострадавших госпитализировали в медучреждение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Закарпатская областьміст