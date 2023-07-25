Обвал моста на Закарпатье: в ОВА назвали маршрут объезда

В ОВА заявили, что движение автомобильного транспорта временно обеспечено через населенные пункты: Кривая – Терново – Нересница – Ольховцы – Бедевля.

Сообщается, что на месте развернут оперативный штаб, в составе которого – представители ГСЧС, Нацполиции, дорожные службы, медики и другие.

Специалисты проводят анализ береговой полосы с привлечением инженеров относительно возможного создания временной переправы для легковых и грузовых транспортных средств с помощью наплавного или механизированного моста.

В настоящее время работники Службы восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области определяют объемы работ по ремонту разрушенной секции моста.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства разрушения моста и возможные нарушения при его эксплуатации и содержании.

Кареты скорой помощи доставили пострадавших в здравоохранение, в том числе среди них – трое детей. Один человек находится в тяжелом состоянии, другие – средней степени тяжести. Всем оказана квалифицированная медицинская помощь.

Обрушение моста на Закарпатье

Напомним, в понедельник, 24 июля, около 19:00 в Службу спасения поступила информация о разрушении автомобильного моста. Протяженность моста составляет около 30 метров, а расположен он между пгт Тересва и селом Бедевля Тячевского района.

В результате разрушения моста в реку Тересва упали 2 транспортных средства: один грузовой и один легковой автомобили. Предварительно, 5 человек травмированы - две женщины и трое несовершеннолетних в возрасте 10, 15 и 17 лет. Всех пострадавших госпитализировали в медучреждение.