На Варшавській трасі відновили сполучення Київ - Житомир

Завдяки роботі дорожників, сполучення Київ - Житомир повністю відновлено по Варшавській трасі. Відкрито рух мостом через річку Тетерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури Олександра Кубракова у Facebook .

"Це насипний міст з буту та щебенево-піщаної суміші, по краю мосту встановлено бетонні блоки", - зазначив Кубраков.

Після звільнення Київщини від російських окупантів та розмінування "Укравтодор" розпочав процес відновлення проїзду на важливих логістичних маршрутах регіону.

За словами міністра, на Варшавській трасі за час ведення бойових дій було зруйновано та пошкоджено три штучні споруди. На сьогодні по всім цим зруйнованим мостам забезпечено тимчасовий проїзд та відновлено сполучення Києва з Житомирською областтю автомобільною дорогою М-07 Київ - Ковель - Ягодин.

Нагадаємо, раніше Кубраков повідомив про відновлення руху на Житомирській трасі тимчасовою переправою поблизу Стоянки через річку Ірпінь.