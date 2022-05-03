Навчання для школярів Одеської області триватиме до кінця травня

В Одеській області розпочалася підготовка до завершення навчального року у школах. Процес навчання має бути завершеним до кінця травня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Суспільне Одеса.
"Цього року навчальний процес у школах Одеської області завершиться наприкінці травня. Директори кожної школи самостійно визначають дату завершення навчання для дітей, але це має бути не пізніше 30 травня", - повідомив директор департаменту освіти та науки Одеської ОВА Олександр Лончак.
Нагадаємо, 2 травня, російські військові завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок чого загинули діти. ДСНС продемонстрували наслідки атаки по місту.
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