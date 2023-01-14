Объемы производства в металлургической отрасли за год обвалились более чем на 85%

Металлургический комплекс Украины больше всего пострадал от российской агрессии, а объем производства сократился на 85%. Отрасль находится в глубоком кризисе и не способна покрыть даже переменные затраты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента "Укрметаллургпрома" Александра Каленкова во время дискуссионной панели .

"Металлургический комплекс больше пострадал от российской агрессии, потому что проблемы у него начались еще в 2014 году, когда мы потеряли предприятия в Донецке и Алчевске. Но в феврале удар, конечно, был самым сильным - ведь большинство металлургических предприятий расположены недалеко от линий столкновения. И предприятия, руководствуясь вопросом безопасности людей, начали сокращать производство", - рассказал Каленков.

По его словам, острой проблемой сектора также логистика - ведь после блокировки морских портов маршруты пришлось перестраивать, а расходы на логистику выросли в 4-5 раз. В то же время, мировые цены на металлургическую продукцию начали падать. Поэтому производство в отрасли практически остановилось.

"По результатам года, согласно статистике, металлургическая отрасль демонстрирует падение на 70%. Но на самом деле падение больше - например, в декабре объем производства составлял всего 15%. Просто, когда мы считаем годовые показатели, мы включаем январь и февраль 2022 года - месяцы, когда война еще не началась, а конъюнктура на мировых рынках была лучше", - объяснил Каленков.

Он акцентировал, что сейчас предприятия отрасли находятся в очень глубоком кризисе, а получаемых ими доходов не хватает на покрытие даже переменных затрат, не говоря уже о постоянных.

"То есть эти предприятия тратят остатки своих сбережений, чтобы выполнять социальные обязательства - прежде всего, платить зарплаты работникам, оказавшимся в сложных обстоятельствах. Наша главная задача сейчас - дотянуть до победы и сохранить отрасль. Потому что отрасль находится в режиме выживания", - резюмировал Каленков.