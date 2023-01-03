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Объемы потребления металла в Украине рухнули на 55%

Фото: объемы потребления металла в Украине обвалились на 55% (gmk center)
Автор: Юлия Бойко

Объемы металлопотребления в Украине за год упали на 55% и составили 2 миллиона тонн. Больше сократилось потребление в строительной отрасли и в производстве металлоконструкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование GMK Center.

По оценкам "Метинвест СМЦ", емкость рынка в натуральном выражении по итогам 2022 года снизилась на 55% и составила 2 млн т. В денежном выражении объем рынка упал меньше - на 46%. Снижение удалось сгладить путем существенной девальвации гривны.

Аналитики подчеркивают: у производителей есть возможность нарастить производство, ведь после победы для восстановления инфраструктуры потребуется много металлопродукции. Но уже сегодня понятно, что в рамках западных кредитов или грантов на восстановление международные партнеры будут настаивать на приобретении продукции своих компаний, либо будут оказывать материальную помощь в виде готовой продукции - что никак не поможет отечественным производителям.

"Первые колокольчики уже есть. УЗ подписала договор с французским производителем Saarstahl Rail о поставках рельсов. Финансирование будет осуществляться в рамках соглашения с правительством Франции. Кроме того, Кабмин одобрил проект соглашения со Швейцарией о гранте на приобретение рельсовых скреплений. Также был подписан меморандум между "Укравтодором" и французской компанией Matiere о поставках конструкций для мостов на сумму около €25 млн. В рамках восстановления разрушенной инфраструктуры Украина уже получила или получит мостовые конструкции из Чехии, Швеции и Норвегии", - отмечают аналитики.

Таким образом, подчеркивают аналитики, украинские металлурги и производители металлоконструкций могут быть отстранены от выполнения программ восстановления страны, хотя им по силам изготовить все необходимые виды продукции.

"Украинские производители готовы к восстановлению инфраструктуры и поставок различной металлопродукции. Главное - чтобы государство было патриотическим в своих закупках и отстаивало интересы национальных производителей на внутреннем и внешнем рынках", - резюмирует издание.

Напомним, ранее сообщалось, что за время войны в ГМК зафиксировано падение производства на 70% и полная потеря 40% производственных мощностей.

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Экономика Украины