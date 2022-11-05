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Объем арестованных средств на счетах АРМА за два месяца вырос в разы

Фото: Объем арестованных средств на счетах АРМА за два месяца вырос в 2 раза
Автор: Олег Васкив

Объем депозитного портфеля Национального агентства по розыску и менеджменту активов за два месяца осени увеличился в 2 раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АРМА.

"Если по состоянию на 1 сентября 2022 года депозитный портфель состоял из 581,8 млн грн, 1,25 млн долл. США и 2,5 евро, что составило 717,4 миллионов в гривневом эквиваленте, то уже 1 ноября на депозитных счетах размещено более 1 108,5 млн грн, 5,2 млн долл. и 3 млн евро", - указали в Нацагентстве.

Следовательно, общая сумма депозитных средств составляет более 1,4 млрд в гривневом эквиваленте.

Отмечается, что наибольшим источником пополнения депозитных счетов в последнее время средства, полученные от реализации арестованного российского имущества.

Увеличение суммы арестованных средств на депозите АРМА важно, учитывая, что за счет этих средств покупаются военные облигации и таким образом финансируются оборонные потребности государства во время войны.

Сейчас Нацагентство уже приобрело военные облигации более чем на 450 млн грн. Продолжается подготовка к приобретению ценных бумаг на еще более 410 млн. грн.

Напомним, Нацагентству по розыску и менеджменту активов передали активы предприятия, принадлежавшего российской компании, на общую сумму 2,3 млрд. гривен.

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