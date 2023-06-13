Во время обстрела Кривого Рога повреждено здание ТЭЦ и обесточены три шахты с людьми

Как отмечается в сообщении, ночью враг нанес ракетно-дроновый удар по территории страны. В результате обстрела повреждения и отключения магистральных сетей в Днепропетровской области, без света осталось более 9 тысяч человек.

"В Кривом Роге без питания остались три шахты, в которых было заблокировано несколько десятков человек. Позже шахтеры были спасены", - говорится в сообщении.

Взрывной волной также повреждено здание Криворожской ТЭЦ. К утру часть абонентов энергетики уже смогли заживить - в области без света остаются 6 тысяч абонентов, добавили в пресс-службе.

Обстрел Кривого Рога

Напомним, в ночь на 13 июня российские войска совершили ракетную атаку по г. Кривой Рог Днепропетровской области.

По городу было запущено шесть ракет, все зафиксированные попадания пришлись не по военным объектам.

В частности, российские войска ударили по жилой пятиэтажке, где находились люди. Уже известно о шести погибших, спасательные работы продолжаются.