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Во время обстрела Кривого Рога повреждено здание ТЭЦ и обесточены три шахты с людьми

Фото: В Кривом Роге обстрелом повреждено здание ТЭЦ (facebook.com/dtekkrte)
Автор: Александр Белоус

Из-за ракетных обстрелов россиян в Кривом Роге было повреждено здание ТЭЦ, обесточены три шахты, в которых были заблокированы люди. Позже шахтеры были спасены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго .

Как отмечается в сообщении, ночью враг нанес ракетно-дроновый удар по территории страны. В результате обстрела повреждения и отключения магистральных сетей в Днепропетровской области, без света осталось более 9 тысяч человек.

"В Кривом Роге без питания остались три шахты, в которых было заблокировано несколько десятков человек. Позже шахтеры были спасены", - говорится в сообщении.

Взрывной волной также повреждено здание Криворожской ТЭЦ. К утру часть абонентов энергетики уже смогли заживить - в области без света остаются 6 тысяч абонентов, добавили в пресс-службе.

Обстрел Кривого Рога

Напомним, в ночь на 13 июня российские войска совершили ракетную атаку по г. Кривой Рог Днепропетровской области.

По городу было запущено шесть ракет, все зафиксированные попадания пришлись не по военным объектам.

В частности, российские войска ударили по жилой пятиэтажке, где находились люди. Уже известно о шести погибших, спасательные работы продолжаются.

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