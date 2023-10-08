Обстрелы, "закрытый" сектор Газа и важное заявление Нетаньяху: события в Израиле за ночь

При подготовке материала использовались источники: Times of Israel, Telegram KodKodGroup, пресс-служба Белого дома, Twitter премьер-министра Израиля, Telegram Вооруженных сил Израиля, сайт комитета по международным связям сенаторов США, сайт Министерства иностранных дел Турции.

Боевые действия

В результате боевых действий на юге страны вчера, 7 октября, войска Израиля почти полностью вытеснили боевиков с территории страны.

Также сообщалось, что вчера поздно вечером войска Израиля перебросили военную технику на юг страны, в направлении сектора Газа. В частности, очевидцы заметили большую колонну танков "Меркава".

Израильская истребительная авиация ночью нанесла серию ударов по мечетям в секторе Газа. Сообщается, что боевики ХАМАСа использовали религиозные объекты в военных целях. В результате ударов также повреждены оперативный командный центр ХАМАС и командный пост радикальной группировки "Исламский джихад".

ХАМАС наносил ракетные удары по ряду населенных пунктов страны. В частности, одна ракета попала по больнице в городе Ашкелон, что на юге Израиля. В результате ранения получили по меньшей мере 6 человек.

По данным Минздрава Израиля, в результате боевых действий ранения получили не менее 1590 человек, 19 из которых находятся в критическом состоянии. Большинство из пострадавших госпитализированы в различные медицинские заведения страны. В ведомстве также отметили, что, предположительно, в результате боев погибло более 250 человек. Ожидается, что эта цифра будет увеличиваться.

Важные заявления

После длительного совещания премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль вступил в долгую войну, первый этап которой уже завершается уничтожением большей части боевиков, которые проникли в страну.

По его словам, правительство приняло решение прекратить поставки электроэнергии, топлива и товаров в сектор Газа.

Он также подчеркнул, что армия обороны Израиля создала закрытую зону в районе сектора Газа, вход в закрытую военную зону для мирных граждан запрещен.

Международная поддержка Израиля и призыв к переговорам

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты позаботятся о том, чтобы Израиль получил всю необходимую помощь и смог защищать себя от возникшей террористической угрозы. Также на фоне нападения сенаторы в США готовят проект помощи Израилю.

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Турции предложили свою помощь в прекращении войны в Израиле. Дипломаты готовы стать посредниками и внести свой вклад в прекращении огня.