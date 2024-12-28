Обстрелы и атаки в приграничье. Между Пакистаном и талибами в Афганистане разгорелся конфликт

Ранее на этой неделе представитель правительства Талибана Забихулла Муджахид заявил, что Пакистан обстрелял четыре района в округе Бармаль на востоке провинции Пактика.

По его словам, общее количество погибших составляло 46 человек, большинство из которых - дети и женщины. В заявлении Министерства обороны эти удары осудили и заявили, что не оставят "этот трусливый акт без ответа".

Высокопоставленный представитель сил безопасности Пакистана, который говорил на условиях анонимности, заявил, что удары были нацелены на "укрытие террористов на территории Афганистана с применением реактивных самолетов и беспилотников".

Важно отметить, что данный удар произошел после того, как незадолго до этого пакистанские талибы, известные как "Техрик-е-Талибан Пакистан" и разделяющие общую идеологию со своими афганскими коллегами, заявили о нападении на армейскую заставу вблизи границы с Афганистаном, в результате которого, по данным пакистанской разведки, погибло 16 солдат.

Ответ на авиаудары по Афганистану

Сегодня стало известно, что афганские силы талибов атаковали "несколько точек" в Пакистане.

В заявлении министерства обороны не указывается Пакистан, но говорится, что удары были нанесены вне "гипотетической линии". Такое выражение афганские власти используют для обозначения границы с Пакистаном, которую они давно оспаривали.

"Несколько пунктов за гипотетической линией, которые служили центрами и тайниками для злоумышленников и их сторонников, которые организовывали и координировали атаки в Афганистане, были обстреляны в ответ с юго-восточного направления страны", - сообщили в министерстве.

Отвечая на вопрос, идет ли речь в заявлении о Пакистане, представитель министерства Энаятулла Ховаразми сказал, что они не считают эти территории пакистанскими.

"Мы не считаем это территорией Пакистана, поэтому мы не можем подтвердить территорию, но она была с другой стороны гипотетической линии", - подчеркнул он.