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Обстрелы Израиля. МИД обратился к украинцам, оказавшимся в опасности

Фото: представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцам в Израиле, оказавшимся в зоне боевых действий, дали рекомендации. Граждан Украины призвали придерживаться инструкций местных властей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство Украины в Израиле в Facebook и спикера МИД Олега Николенко.

Украинцев предупредили, что при обстреле может быть активирована сирена. Тогда необходимо оперативно спуститься в укрытие или бомбоубежище.

"Посольство призывает граждан Украины внимательно относиться ко всем таким предупреждениям и следовать инструкциям местных властей", - говорится в сообщении.

Для получения дополнительной информации следует следить за сайтом командования внутреннего фронта армии обороны Израиля.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации украинцам необходимо обратиться в Посольство Украины в Израиле по телефону экстренной связи: + 972-546-676-782; украинского дипучреждения в г. Рамалла по телефону: +972-59-823-93-99

Есть ли пострадавшие среди украинцев

Спикер МИД Олег Николенко заявил, что украинцев нет среди пострадавших в результате боевых действий в Израиле. Украинское посольство находится на контакте с местными властями.

Что известно о ситуации в Израиле

Сегодня, 7 октября, боевики ХАМАС из Сектора Газа атаковали юг и центр Израиля. По территории Израиля были выпущены тысячи ракет и снарядов, обстрелы продолжаются.

ХАМАС проник в населенные пункты на юге Израиля, известно более 30 пленных израильтян. Армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической операции" под названием "Золотые Мечи" в секторе Газа. Десятки истребителей атакуют объекты ХАМАС.

РБК-Украина следит за ситуацией в Израиле, более подробно об этом -в нашем материале.

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