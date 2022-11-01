Обстрелы инфраструктуры ударили по экономике: настроения бизнеса ухудшились

"Отрицательное влияние полномасштабной войны на предложение товаров, имеющиеся логистические проблемы, дальнейшее разрушение энергетических мощностей и снижение реальных доходов населения сдерживают восстановление экономики и обуславливают ухудшение ожиданий предприятий всех секторов", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, предприятия всех секторов, вовлеченных в опрос, продолжают ожидать сокращения общей численности работников. Наименее пессимистические оценки дали торговые предприятия.

Предприятия промышленности ухудшили оценки экономических перспектив из-за потерь производственных и энергетических мощностей: секторальный индекс в октябре составил 45,8 по сравнению с 47,1 в сентябре.

Предприятия сектора строительства второй месяц подряд имели самые сдержанные среди всех секторов экономики оценки своей деятельности: секторальный индекс составил 38,2 (в сентябре - 41,0).

Предприятия торговли в октябре незначительно ухудшили оценки своей экономической деятельности, однако все еще находятся ближе к нейтральному уровню: секторальный индекс составил 48,9 по сравнению с 49,9 в сентябре. Респонденты несколько ухудшили оценки объема товарооборота, сдержанно оценили объемы закупки товаров для продажи, отметили уменьшение их остатков. Предприятия торговли несколько снизили пессимизм в ожиданиях роста закупочных цен и стоимости товаров, одновременно усилили ожидания снижения торговой маржи.

Предприятия сферы услуг также ослабили собственные ожидания, учитывая дальнейшее повреждение транспортной, энергетической инфраструктуры и снижение доходов населения: секторальный индекс снизился до 42,2 с 43,4 в сентябре.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 24 октября 2022 года. В опросе приняло участие 423 предприятия. Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА 50 пунктов.