Обстрел Запорожья: из-за ночных ударов без света остались 70 домохозяйств

В Запорожье в результате российских ночных обстрелов повреждена воздушная линия электропередач. В настоящее время без света остаются 70 домохозяйств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Запорожьеоблэнерго".

"В результате ночных обстрелов Запорожья рашистскими захватчиками в одном из районов города повреждена воздушная линия электропередачи, к утру обесточено в общей сложности 70 домохозяйств. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить их энергоснабжение",- говорится в сообщении.

Также энергетики рассказали, что в общей сложности по состоянию на 07:00 3 мая без энергоснабжения остаются 24 376 потребителей в 67 населенных пунктах Запорожской области (за исключением временно оккупированной территории):

Гуляйпольские электросети - 12 269 абонентов;

Ореховские электросети - 10 389 абонентов;

Степногорский участок - 1 648 абонентов;

Запорожские городские электросети - 70 абонентов.

Фото: в Запорожье из-за ракетной атаки без света остались 70 домохозяйств (facebook.com/zaporizhzhyaoblenergo)

Напомним, что этой ночью путинские войска совершили ракетную атаку на Запорожье. Под прицелом неприятеля оказались мирные дома одного из частных секторов города.

Добавим, также оккупанты в ночь на 3 мая атаковали Украину дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили 21 из 26 вражеских дронов.

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