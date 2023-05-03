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Обстрел Запорожья: из-за ночных ударов без света остались 70 домохозяйств

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Запорожье, Среда 03 мая 2023 10:15
Обстрел Запорожья: из-за ночных ударов без света остались 70 домохозяйств Фото: из-за ночных ударов в Запорожье без света остались 70 домохозяйств (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Запорожье в результате российских ночных обстрелов повреждена воздушная линия электропередач. В настоящее время без света остаются 70 домохозяйств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Запорожьеоблэнерго".

"В результате ночных обстрелов Запорожья рашистскими захватчиками в одном из районов города повреждена воздушная линия электропередачи, к утру обесточено в общей сложности 70 домохозяйств. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить их энергоснабжение",- говорится в сообщении.

Также энергетики рассказали, что в общей сложности по состоянию на 07:00 3 мая без энергоснабжения остаются 24 376 потребителей в 67 населенных пунктах Запорожской области (за исключением временно оккупированной территории):

  • Гуляйпольские электросети - 12 269 абонентов;
  • Ореховские электросети - 10 389 абонентов;
  • Степногорский участок - 1 648 абонентов;
  • Запорожские городские электросети - 70 абонентов.

Обстрел Запорожья: из-за ночных ударов без света остались 70 домохозяйств

Фото: в Запорожье из-за ракетной атаки без света остались 70 домохозяйств (facebook.com/zaporizhzhyaoblenergo)

Напомним, что этой ночью путинские войска совершили ракетную атаку на Запорожье. Под прицелом неприятеля оказались мирные дома одного из частных секторов города.

Добавим, также оккупанты в ночь на 3 мая атаковали Украину дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили 21 из 26 вражеских дронов.

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Запорожье енергетики ракетный удар
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