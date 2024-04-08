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Обстрел Сум и Белополья: есть жертва, ранены 5 гражданских

Фото: Россия атаковала Сумы и Белополье 8 апреля (t.me/prokuraturasumy)
Автор: Наталья Кава

Российская армия сегодня, 8 апреля, нанесла авиационный удар по центру Белополье и городу Сумы.

По данным прокуратуры, около 15:15 Россия нанесла авиаудар по объекту гражданской инфраструктуры в городе Сумы. В результате этого трое гражданских получили ранения.

А уже в 15:30 враг нанес три удара авиационными бомбами по центральной части города Белополье Сумского района. В результате погибла женщина, еще 2 человека получили ранения. Также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и транспортные средства.

Позже в Сумской военной администрации сообщили, что одни из раненых в Белополье находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, как местными, так и областными больницами.

Известно, что в результате атаки РФ разрушения потерпели торговые заведения и городской совет. Были уничтожены автотранспортные средства. На месте работают все необходимые службы.

"Сегодня в Белополье российские террористы совершили очередное преступление против мирных людей, ударив по гражданской инфраструктуре. Благодаря тому, что сигнал воздушной тревоги раздался вовремя и люди спустились в укрытие, удалось избежать большего количества жертв. К сожалению, оставшиеся извне получили ранения, в том числе и несовместимые с жизнью, выражаю соболезнования родным и близким погибшей.
Еще раз подчеркиваю, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Берегите себя и родных", – рассказал начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

Обновлено в 19:15.

В Сумской военной администрации сообщили, что в результате авиационного удара было повреждено административное здание предприятия. Возникло возгорание сухой растительности на площади 150 кв. Пожар ликвидирован.

Фото: Россия атаковала Сумы и Белополье 8 апреля (t.me/Sumy_news_ODA)

Удар по Сумам

Напомним, российские оккупанты сегодня ударили по Сумам с помощью своей авиации. Целью атаки стала гражданская инфраструктура. В ведомстве призвали местных жителей быть внимательными и аккуратными, а также всегда уходить в укрытие во время воздушной тревоги.

Позже стало известно и о российской атаке по Белополью.

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