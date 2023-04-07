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Обстрел "скорой" в Бериславе: количество пострадавших возросло

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Пятница 07 апреля 2023 20:24
Обстрел "скорой" в Бериславе: количество пострадавших возросло Иллюстративное фото: количество пострадавших в результате обстрела "скорой" в Бериславе возросло (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Количество пострадавших в результате российского обстрела по Бериславу Херсонской области возросло до восьми человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого заместителя главы Херсонского областного совета Юрия Соболевского в Telegram.

"Восемь раненых по состоянию на сейчас. Из них два человека - работники скорой медицинской помощи, которые ехали на вызов к пострадавшим после обстрела", - написал он.

Предварительно, оккупанты прицельно сбросили мины с дронов на машину скорой помощи.

Напомним, сегодня войска РФ обстреляли карету скорой помощи в Бериславе. Изначально было известно о ранении двух фельдшеров.

Кроме того, в результате сегодняшних ночных обстрелов Берислава погиб мужчина.

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