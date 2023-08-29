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Обстрел Полтавской области: количество погибших возросло до четырех

Фото: Последствия удара по Полтавской области (t.me/ermaka2022)
Автор: Дмитрий Браславский

Из-за российской атаки в Полтавской области в ночь на понедельник, 28 августа, погибли четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

"На вторые сутки после вражеского обстрела спасатели нашли тело четвертого человека", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

Вчера Лунин сообщал, что в результате удара РФ по области два человека погибли, а два человека доставлены в больницу с незначительными повреждениями.

Также он уточнил, что местонахождение еще двух людей тогда было неизвестно. Глава ОП Андрей Ермак, россияне нанесли ракетный удар по поселку Гоголево, Миргородского района Полтавской области.

Позже глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что в результате российского удара по маслобойне в Полтавской области погибли три человека.

Обстрел Украины 28 августа

На утро понедельника, 28 августа, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Военные предупредили, что зафиксирована ракетная опасность, в частности возможны пуски крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря. Вскоре тревога распространилась и на запад Украины.

Позже стало известно, что во время ракетного удара по Украине в Полтавской области зафиксировано разрушение промышленного объекта, а в Кривом Роге есть попадания в частные дома.

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