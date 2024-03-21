Обстрел Николаева: один человек погиб, еще четверо пострадали

Обстрел Николаева

Несколько часов назад в Николаеве во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Местные власти сообщали об обстреле города баллистикой. Тревога в Николаевской области, в частности, продолжалась с 14:29 по 14:43.

Как отметил мэр Николаева Александр Сенкевич, сейчас проводится обход жилого частного сектора, среди многоэтажек повреждения не обнаружили. Первоначально сообщалось об одном человеке, получившем ранения.

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