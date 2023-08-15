Обстрел Львовской области: количество пострадавших возросло до 19

Число пострадавших в результате сегодняшнего обстрела российскими войсками Львовской области возросло до 19 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Количество людей во Львовской области, пострадавших в результате ракетной атаки рocсиян этой ночью, возросло до 19", - написал Козицкий.

По его словам, среди раненых шесть человек старше, которым от 62 до 75 лет. Десятилетний ребенок получил ушиб стопы.

У большинства пострадавших диагностировали ушибы, резаные раны и острые реакции на стресс.

Фото: последствия обстрела Львовской области (t.me/kozytskyy_maksym_official)

Обстрел Украины 15 августа

Этой ночью российские войска запустили по Украине 28 крылатых ракет. Силам ПВО удалось сбить 16 целей. Под удары попали Львов и Днепр, Луцк и Хмельницкий, Запорожье и Смела.

В частности, во Львове зафиксировано попадание в жилые дома и территорию детского сада.

В Луцке есть попадание по одному из промышленных предприятий, в результате чего погибли три человека.

В Днепре также есть "прилет" по промышленному предприятию, в результате чего ранения получили два человека.

А в Смеле одна российская ракета поразила территорию частного предприятия, а вторая - территорию медучреждения.

Больше о ночной ракетной атаке читайте в материале РБК-Украина.