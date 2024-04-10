Обстрел Липцев в Харьковской области: количество погибших возросло до трех

Фото: количество погибших в результате обстрела Липцев в Харьковской области возросло до трех (Getty Images)

В селе Липцы Харьковской области возросло количество погибших в результате вражеского обстрела днем 10 апреля. В настоящее время известно о трех жертвах, среди них 14-летняя девочка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В результате обстрела Липцев погибли три человека: девочка 14 лет, женщины 43 и 59 лет", - сообщил Синегубов. Также пострадали 16-летний молодой человек и женщина 34 года. В настоящее время продолжается разбор завалов.