Обстрел Липцев в Харьковской области: количество погибших возросло до трех
В селе Липцы Харьковской области возросло количество погибших в результате вражеского обстрела днем 10 апреля. В настоящее время известно о трех жертвах, среди них 14-летняя девочка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"В результате обстрела Липцев погибли три человека: девочка 14 лет, женщины 43 и 59 лет", - сообщил Синегубов.
Также пострадали 16-летний молодой человек и женщина 34 года.
В настоящее время продолжается разбор завалов.
Обстрел Харьковской области
Сегодня, 10 апреля, российские войска атаковали сразу два села Харьковского района - Липцы и Малая Даниловка.
"Горят магазин и аптека. Профильные службы работают на месте", - сообщил Синегубов.
Предварительно, по его словам, под завалами могут находиться люди.
Ранее глава ОВА сообщал, что в результате вражеского обстрела села Липцы погибла 14-летняя девочка, пострадали по меньшей мере два человека.
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