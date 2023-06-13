Обстрел Кривого Рога: семьи погибших получат материальную помощь
Власти Днепропетровской области выделят семьям погибших в результате ракетного удара РФ по многоэтажке в Кривом Роге материальную помощь в размере 300 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Больше всего горе - это 11 потерянных жизней. Завтра в городе день траура. Семьи погибших могут рассчитывать на материальную помощь от области - 300 тысяч гривен", - написал Лысак.
В настоящее время на месте ракетного удара работают спасатели, коммунальщики, волонтеры. Развернули гуманитарные миссии международные благотворительные организации. Также работает пункт, где принимают заявления о поврежденном имуществе.
"После экспертиз будем понимать, можно ли восстановить изуродованную многоэтажку. Пока в зданиях рядом закрывают пленкой и деревянными плитами выбитые окна. Все снабжены едой и медпомощью", - добавил глава ОВА.
Обстрел Кривого Рога
Российские военные ночью 13 июня нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Они запустили по городу шесть ракет.
Оккупанты попали по жилой пятиэтажке и частному предприятию. Из-за атаки погибли 11 человек.
Из-за вражеских обстрелов в Кривом Роге также было повреждено здание ТЭЦ и обесточены три шахты, в которых были заблокированы люди. Шахтеров уже спасли.
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