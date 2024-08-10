Обстрел Константиновки: среди погибших идентифицировали двух детей

"По состоянию на утро 10 августа в г. Константиновка идентифицированы тела 2 погибших детей - это девочки 9 и 11 лет. Продолжаются экспертизы по установлению личностей еще 6 человек, в том числе, вероятно, одного ребенка", - говорится в сообщении.

По последним данным, число погибших - 14 человек, ранены - 43 человека. Сейчас продолжаются следственные действия. Число пострадавших уточняется.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).