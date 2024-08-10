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Обстрел Константиновки: из-за удара по ТЦ погиб полицейский

Константиновка, Суббота 10 августа 2024 14:31
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Обстрел Константиновки: из-за удара по ТЦ погиб полицейский Фото: из-за удара по ТЦ в Константиновке 9 августа погиб полицейский (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталия Гурковская

Во время атаки на торговый центр в Константиновке 9 августа, погиб лейтенант полиции Максим Кислюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины.

"Инспектор сектора кадрового обеспечения Краматорского районного управления полиции Максим Кислюк находился в наряде, когда российские войска ударили ракетой по торговому центру Константиновки", - говорится в сообщении.

Правоохранитель получил смертельное ранение. У 36-летнего полицейского остались родители, жена, дети.

Обстрел Константиновки

9 августа российские войска обстреляли Константиновку атаковав торговый центр, где, в частности, располагался супермаркет и грузовое отделение "Новой почты".

По последним данным 14 людей погибли, 43 ранены. 10 августа среди погибших в Константиновке полицейские идентифицировали двух детей - девочек 9 и 11 лет.

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