Обстрел Константиновки: из-за удара по ТЦ погиб полицейский

Во время атаки на торговый центр в Константиновке 9 августа, погиб лейтенант полиции Максим Кислюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины .

"Инспектор сектора кадрового обеспечения Краматорского районного управления полиции Максим Кислюк находился в наряде, когда российские войска ударили ракетой по торговому центру Константиновки", - говорится в сообщении.

Обстрел Константиновки

9 августа российские войска обстреляли Константиновку атаковав торговый центр, где, в частности, располагался супермаркет и грузовое отделение "Новой почты".

По последним данным 14 людей погибли, 43 ранены. 10 августа среди погибших в Константиновке полицейские идентифицировали двух детей - девочек 9 и 11 лет.

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