Обстріл Костянтинівки: через удар по ТЦ загинув поліцейський

Фото: через удар по ТЦ у Костянтинівці 9 серпня загинув поліцейський (t.me/mvs_ukraine)

Під час атаки на торговий центр у Костянтинівці 9 серпня, загинув лейтенант поліції Максим Кислюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України.

"Інспектор сектору кадрового забезпечення Краматорського районного управління поліції Максим Кислюк перебував у наряді, коли російські війська вдарили ракетою по торговому центру Костянтинівки", - йдеться у повідомленні. Правоохоронець отримав смертельне поранення. У 36-річного поліцейського залишились батьки, дружина, діти.