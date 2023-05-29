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Обстрел Киева: появились первые данные о последствиях атаки

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Киев, Понедельник 29 мая 2023 12:06
Обстрел Киева: появились первые данные о последствиях атаки Фото: появились первые данные о последствиях атаки на Киев днем 29 мая (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Наталия Гурковская

Во время обстрела Киева в понедельник, 29 мая, обломки российских целей упали в двух районах столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

Куда попали обломки

В ходе работы ПВО по враждебным целям во время атаки Киева днем, 29 мая, зафиксировано падение обломков – в Оболонском и Подольском районах. А именно:

Подольский район

В результате работы ПВО по сбитию враждебных целей произошло падение обломков. Также вследствие падения обломков произошло возгорание на крыше двухэтажного здания. Пожар уже локализован.

Оболонский район

Здесь обломки упали на проезжую часть. Все экстренные службы работают на местах.

Обстрел Киева: появились первые данные о последствиях атаки

Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.

Обстрелы Киева 29 мая

Днем в понедельник, 29 мая, в Киеве и части регионов Украины была объявлена воздушная тревога. В столице сообщили о работе ПВО. Сначала обломки сбитой ракеты обнаружили в Оболонском районе Киева.

Отметим, что Россия атаковала Киев и в ночь на 29 мая. Вблизи Киева были сбиты около 40 вражеских целей. О последствиях российских атак ночью 29 мая на Киев - читайте в материале РБК-Украина.

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