ua en ru
Пн, 02 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обстрел Киева. Ранения получили два человека, последствия атаки ликвидируются

Понедельник 02 сентября 2024 09:37
UA EN RU
Обстрел Киева. Ранения получили два человека, последствия атаки ликвидируются Фото: последствия обстрела Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве, во время массированного обстрела, в ночь на 2 сентября, ранения получили два человека. Последствия атаки ликвидируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации (КГВА).

"В результате ракетного удара пострадали два человека. Один человек госпитализирован. Все экстренные службы работают на местах. Последствия атаки ликвидируются", - пишет КГВА.

Массированный обстрел Украины в ночь на 2 сентября

Этой ночью российские террористы атаковали Украину баллистическими, крылатыми и зенитными управляемыми ракетами, а также ударными БпЛА типа Shahed. Всего было зафиксировано 35 ракет, а также 23 беспилотника, среди которых:

  • 16 баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23;
  • 14 крылатых ракет Х-101;
  • 4 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400;
  • 1 ракета неустановленного типа;
  • 23 ударных БпЛА Shahed-131/136.

К отражению атаки были привлечены подразделения зенитных ракетных войск, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также мобильные огневые группы. В общем удалось уничтожить:

  • 9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
  • 13 крылатых ракет Х-101;
  • 20 ударных БпЛА Shahed-131/136.

Еще одна ракета и три БпЛА были локально потеряны.

В Киеве, как рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, в результате атаки разрушениям подверглось здание Исламского культурного центра.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
Обстрел Киева: продолжается ликвидация пожаров (фото последствий)
Обстрел Киева: продолжается ликвидация пожаров (фото последствий)
DAILY
Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России