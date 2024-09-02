Обстрел Киева. Ранения получили два человека, последствия атаки ликвидируются
В Киеве, во время массированного обстрела, в ночь на 2 сентября, ранения получили два человека. Последствия атаки ликвидируются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации (КГВА).
"В результате ракетного удара пострадали два человека. Один человек госпитализирован. Все экстренные службы работают на местах. Последствия атаки ликвидируются", - пишет КГВА.
Массированный обстрел Украины в ночь на 2 сентября
Этой ночью российские террористы атаковали Украину баллистическими, крылатыми и зенитными управляемыми ракетами, а также ударными БпЛА типа Shahed. Всего было зафиксировано 35 ракет, а также 23 беспилотника, среди которых:
- 16 баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23;
- 14 крылатых ракет Х-101;
- 4 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400;
- 1 ракета неустановленного типа;
- 23 ударных БпЛА Shahed-131/136.
К отражению атаки были привлечены подразделения зенитных ракетных войск, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также мобильные огневые группы. В общем удалось уничтожить:
- 9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 13 крылатых ракет Х-101;
- 20 ударных БпЛА Shahed-131/136.
Еще одна ракета и три БпЛА были локально потеряны.
В Киеве, как рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, в результате атаки разрушениям подверглось здание Исламского культурного центра.
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