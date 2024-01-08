Обстрел Хмельницкой области: власти сообщили о раненых

В Хмельницкой области в результате российского удара получили ранения два человека. Ранее было известно о двух погибших.

Об этом заявил заместитель председателя Хмельницкой ОВ Сергей Тюрин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

По уточненной информации, сегодня утром, во время воздушной тревоги, в пределах Хмельницкой области украинские силы ПВО сбили три ракеты.

"К большому сожалению, имеем двух раненых людей, которые сейчас находятся на амбулаторном лечении, и двух погибших", - заявил он.

Тюрин добавил, что до сих пор продолжается поисковая операция еще одного человека, который по предварительной информации должен был быть на объекте, и с которым потеряна связь.

Кроме того, получила повреждения жилая застройка - в домах выбиты окна, повреждены автомобили, нежилые помещения. В течение дня работали местные комиссии для установления объема нанесенных повреждений.

Обстрел Хмельницкой области 8 января

С утра 8 января в Украине была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщили о взлете Миг-31К. Вся карта через минуты стала "красной". Взрывы раздались в Днепре, Харькове, Запорожье, в Хмельницкой области работала ПВО.

Позже стало известно, что россияне удалили по объектам инфраструктуры Хмельницкой области. В результате атаки погибли два человека.

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