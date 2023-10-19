Обстрел Херсона: россияне ударили из артиллерии, три человека ранены

"Херсон - под огнем оккупантов. Есть раненые. Враг ударил по городу из артиллерии. Попадание - в жилую зону. Пострадали три человека", - говорится в сообщении.

В частности, у 49-летней женщины контузия и минно-взрывная травма, осколочные травмы.

"Состояние - тяжелое. У мужчин 60 и 39 лет - осколочные ранения. Пострадавших госпитализировали", - добавил глава ОВА.

Обстрел Херсона

В Херсоне прогремели взрывы в четверг, 19 октября. Через несколько минут стало известно, что российские войска обстреливают город с временно оккупированной территории Херсонской области. Под ударом оказался центр и Корабельный район.

Напомним, российские войска ежедневно терроризируют Херсон, обстреливая из артиллерии и танков. И это несмотря на то, что город был освобожден из оккупации в ноябре 2022 года после захвата во время масштабного вторжения РФ.