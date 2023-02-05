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Обстрел Харькова: в ОВА показали фото последствий

Фото: как выглядит Харьков после обстрела 5 февраля (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

Появились фото последствий обстрела Харькова с утра в воскресенье, 5 февраля. Российская армия нанесла удар по зданию университета Бекетова, вторая ракета упала у жилого дома в центре города.

РБК-Украина публикует снимки, которые показал в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Последствия попадания двух вражеских ракет в многоквартирный дом и университет в Киевском районе Харькова", - написал он.

Обстрел Харькова

5 февраля российская армия обстреляла Харьков двумя ракетами С-300. Их оккупанты выпустили с территории Белгородской области РФ. Одна из ракет попала в пятиэтажное здание университета Бекетова. Другая вражеская ракета попала возле жилого дома. Пять человек получили ранения - 4 жителей дома и охранник ВУЗа. Троим раненым оказали помощь на месте, двоих госпитализировали.

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харков