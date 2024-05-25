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Обстрел Харькова. В гипермаркете могли находиться более 200 человек, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В строительном гипермаркете, который россияне обстреляли сегодня КАБами в Харькове, могли находиться более 200 человек. Известно о погибших и раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Россия нанесла очередной жестокий удар по нашему Харькову - по строительному гипермаркету - в субботу, прямо посреди дня. На сегодня известно, что в гипермаркете могли находиться более 200 человек. Все службы уже на месте оказывают помощь - спасают людей и ликвидируют пожар, который полностью охватила помещение, 10 тыс. кв. м. Известно о погибших и раненых", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что такие российские удары были невозможны, если бы у Украины было достаточно средств ПВО и современной боевой авиации.

"И именно поэтому мы обращаемся ко всем лидерам, ко всем государствам: нам нужно значительное усиление противовоздушной обороны и достаточно возможностей уничтожать российских террористов. Задача, которую нужно выполнить и возможно выполнить только совместно с миром. Каждый день мы призываем мир: дайте нам ПВО, спасите людей. Каждое непринятое решение о поддержке – это потеря наших людей", - добавил он.

Обстрел гипермаркета в Харькове

Около 16:00 в Харькове прогремел взрыв, после чего мэр города Игорь Терехов сообщил о возможном прилете в спальном районе города. Позже выяснилось, что россияне ударили двумя КАБами по строительному гипермаркету. Как видно из фото и видео в соцсетях, речь идет об Эпицентре.

Сейчас известно о 2 погибших и 11 пострадавших, но многие считаются пропавшими без вести. Подробнее - читайте по ссылке.

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Владимир ЗеленскийОбстрел Харькова