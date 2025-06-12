Обстрел Харькова 7 июня: под завалами предприятия обнаружили еще одно тело

В Харькове из-под завалов достали тело еще одного погибшего в результате массированного удара РФ по предприятию в Киевском районе, 7 июня. Это уже пятая жертва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова и пресс-службу ГСЧС Украины .

В ГСЧС также показали кадры с места.

На месте обстрела продолжаются поисково-спасательные работы. Есть вероятность, что под завалами до сих пор могут находиться люди.

Перед тем в ГСЧС сообщили, что утром спасатели обнаружили и деблокировали тело четвертого погибшего.

"Только что спасатели изъяли тело уже пятого человека из-под завалов гражданского предприятия в Киевском районе Харькова", - рассказал он.

Что известно об обстреле Харькова 7 июня

7 июня российские войска осуществили комбинированный удар по Харькову, применив ударные дроны, управляемые авиабомбы и ракеты.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, только по одному из предприятий в Киевском районе россияне выпустили 40 ударных дронов. В результате атаки пострадали пятеро работников.

В результате обстрела гражданского предприятия возникли значительные разрушения и масштабный пожар в четырех производственных цехах общей площадью около 10 тысяч квадратных метров.

Во время спасательной операции произошла повторная аварийная ситуация - обвал конструкции, в результате чего пострадал один из спасателей. Однако спасателям удалось достать из-под завалов двух человек живыми.

10 июня под завалами предприятия спасатели обнаружили первое тело погибшего.

11 июня мэр города Игорь Терехов сообщил, что спасатели изъяли из-под завалов два тела и нашли еще одно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.